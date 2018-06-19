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Букмекер bwin удвоит выигрыши по пари на матч Россия — Египет
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Букмекер bwin удвоит выигрыши по пари на матч Россия — Египет 

Партнерский материал 21 минуту назад
Фото: bwin
Во вторник, 19 июня, матчем Россия — Египет стартует второй тур групповой стадии чемпионата мира. Победа выведет россиян в плей-офф мирового первенства. Специально для этого матча букмекерская компания bwin объявила о готовности удвоить выигрыши клиентов, которые заключат пари на игру Россия — Египет. Для участия в акции необходимо иметь действующий аккаунт на bwin.ru и до стартового свистка заключить пари на точный счет в матче. Все выигравшие получат фрибет в размере выигранной суммы, но не более 5000 рублей.
По мнению экспертов bwin, наиболее вероятен счет 0:0 и 1:0 в пользу россиян по коэффициенту 6.00, ничья 1:1 оценена коэффициентом 6.75.
Подробности акции по ссылке.
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