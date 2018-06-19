Британцев пристыдили за неудавшийся бойкот ЧМ-2018

Известный ведущий Владимир Соловьев высмеял попытки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проигнорировать мировое первенство по футболу в России. Он отметил, что бойкот у британцев не получается.
Журналист опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором пристыдил представителей Туманного Альбиона. Соловьев написал, что все усилия Лондона бойкотировать ЧМ-2018 потерпели крах.
Такого Саранск ещё не видел. Что-то бойкот #чм2018, который пытались устроить Т. Мэй с сотоварищами, совсем не получается 😉 https://t.co/5qpCudd7Vk— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 июня 2018 г.
В качестве доказательства своих слова ведущий напомнил, что на игру Японии и Колумбии в Саранск прибыла японская принцесса Хисако Такамадо. Он отметил, что такого этого российский город еще не видел.
"Что-то бойкот ЧМ-2018, который пытались устроить Тереза Мэй с сотоварищами, совсем не получается", — отметил Владимир Соловьев.
Примечательно, что члены японской императорской семьи не посещали Россию более ста лет.
Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что представители британского правительства, а также члены королевской семьи не собираются приезжать на игры мирового первенства по футболу в Россию из-за дела Скрипалей.
ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия мундиаля прошла на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.