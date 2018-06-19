Соловьев пристыдил британцев за неудавшийся бойкот ЧМ-2018

Журналист опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором пристыдил представителей Туманного Альбиона. Соловьев написал, что все усилия Лондона бойкотировать ЧМ-2018 потерпели крах.

Такого Саранск ещё не видел. Что-то бойкот #чм2018, который пытались устроить Т. Мэй с сотоварищами, совсем не получается 😉 https://t.co/5qpCudd7Vk— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 июня 2018 г.

Колумбии в В качестве доказательства своих слова ведущий напомнил, что на игру Японии Саранск прибыла японская принцесса Хисако Такамадо. Он отметил, что такого этого российский город еще не видел.

"Что-то бойкот ЧМ-2018, который пытались устроить Тереза Мэй с сотоварищами, совсем не получается", — отметил Владимир Соловьев.

Примечательно, что члены японской императорской семьи не посещали Россию более ста лет.

Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что представители британского правительства, а также члены королевской семьи не собираются приезжать на игры мирового первенства по футболу в Россию из-за дела Скрипалей.