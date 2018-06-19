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Британцев пристыдили за неудавшийся бойкот ЧМ-2018
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Соловьев пристыдил британцев за неудавшийся бойкот ЧМ-2018 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный ведущий Владимир Соловьев высмеял попытки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проигнорировать мировое первенство по футболу в России. Он отметил, что бойкот у британцев не получается.
Журналист опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором пристыдил представителей Туманного Альбиона. Соловьев написал, что все усилия Лондона бойкотировать ЧМ-2018 потерпели крах.
В качестве доказательства своих слова ведущий напомнил, что на игру Японии и Колумбии в Саранск прибыла японская принцесса Хисако Такамадо. Он отметил, что такого этого российский город еще не видел.
"Что-то бойкот ЧМ-2018, который пытались устроить Тереза Мэй с сотоварищами, совсем не получается", — отметил Владимир Соловьев.
Примечательно, что члены японской императорской семьи не посещали Россию более ста лет.
Напомним, ранее Тереза Мэй заявила, что представители британского правительства, а также члены королевской семьи не собираются приезжать на игры мирового первенства по футболу в Россию из-за дела Скрипалей.
ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия мундиаля прошла на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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