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Известный комментатор покидает Первый канал
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Известный спортивный комментатор покидает Первый канал 

Рамблер 52 минуты назад
Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Информация об этом появилась в издании «Палач. click or die» спортивного журналиста Павла Городницкого, позже ее подтвердил сам Уткин.
Городницкий сообщил, что Уткина сняли с эфира «по одному звонку». По его мнению, эту версию подтвердил тот факт, что состоявшийся накануне матч между сборными Англии и Туниса комментировал не Василий, как планировалось, а Виктор Гусев.
Позже Василий Уткин опубликовал видео, в котором подтвердил, что больше не подойдет к микрофону на Первом канале и попросил уважать его право не называть причину расторжения договора.
«Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью», — подчеркнул комментатор.
Уткин отметил, что продолжит освещать чемпионат мира, «как сочтет нужным», в своих соцсетях.
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