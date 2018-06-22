Аргентинцы избили хорвата после поражения сборной

В Нижнем Новгороде после матча Аргентина-Хорватия несколько аргентинских фанатов напали на хорватского болельщика. Об этом сообщает Life со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников издания, стычка произошла на стадионе на последних минутах игры. Мужчину ударили несколько раз. В каком состоянии он находится, не уточняется.

Сборная Хорватии 21 июня одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Матч, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 3:0.