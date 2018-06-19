Сочинские шашлычники назвали самых жадных иностранцев

Администратор кафе «Шашлычная» в Сочи назвала иностранцев, которые оставляли меньше всего чаевых за время Чемпионата мира 2018. Женщина рассказала об этом в эфире на радиостанции «Говорит Москва»

По ее словам, самыми «прижимистыми» оказались португальцы, которые обедали и ужинали в ее заведении два дня, так как их отель находился неподалеку.

Также женщина добавила, что болельщики с удовольствием покупали мясо баранины, телятины и каре ягненка, так как в России оно сравнительно дешевле.

«Была семья из Кореи, они выкупили билеты на восемь матчей, их восемь человек в семье. Они очень любят баранину, телятину, каре ягненка. У них это мясо стоит очень дорого, и поэтому нам не пришлось вводить ничего нового в меню. Все это пользуется у них спросом», — уточнила сотрудница.