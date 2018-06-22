На Никольской улице обокрали больше 400 болельщиков

За девять дней чемпионата мира по футболу более 400 человек пожаловались на карманников с московской Никольской улицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в основном жертвами воров становились иностранцы. Среди украденных вещей — дорогие гаджеты, бумажники и драгоценности. Самыми частыми жертвами оказались мексиканцы, второе место заняли туристы из Саудовской Аравии.

Mash ссылается на некую статистику, согласно которой на Никольской кража происходит каждые 25-30 минут.

Канал отмечает, что в ОВД «Китай-Город» создали специальную группу из 50 оперативников, которые занимаются поисками карманников.

Никольская улица, ведущая от Красной площади к Лубянке, во время ЧМ-2018 стала неформальным местом сбора болельщиков. Владельцы местных кафе и ресторанов, по данным РБК, зафиксировали «дикий» рост выручки.