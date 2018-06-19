ЧМ вызвал ажиотажный спрос на сервисы знакомств

Трафик мобильного сервиса знакомств Tinder во время чемпионата мира по футболу вырос в 11 раз, подсчитал оператор МТС . Речь идет не об иностранных гостях ЧМ, а о давних абонентах, уточняет оператор.

Рост трафика Tinder в 3,5 раза среди пользователей, оказывавшихся вблизи стадионов или в фан-зонах чемпионата в российских городах, отметил также мобильный оператор Tele2

По данным «Мегафона», на Tinder пришелся 1% общего интернет-трафика абонентов, находящихся в «Лужниках» во время матча-открытия ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии

Как пишет издание «Ведомости» , резкий рост интереса к Tinder наблюдался во время Олимпиады в Пхенчхане. Тогда количество пользователей сервиса выросло на 348%, количество совпадений, позволяющих начать диалог, — на 644%, количество просмотренных партнеров — на 571%.

Основная функция сервиса — поиск пользователей, находящихся поблизости. Если пользователи взаимно отмечают фотографии друг друга как понравившиеся, приложение позволяет им начать диалог.