Теперь официально: Суарес отправил Россию в плей-офф

Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная России официально вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Коллектив Станислава Черчесова досрочно оказался в следующем раунде, после того как национальная команда Уругвая обыграла Саудовскую Аравию. «Газета.Ru» рассказывает о матче, который оформил исторический успех главной команды страны.

Народные гуляния по всей стране, радость игроков и взорвавшиеся соцсети — вчера россияне отмечали не исторический выход в плей-офф, а всего лишь победу над сборной Египта.

Да, все понимали, что хозяева мундиаля на 99 процентов обеспечили себе участие в 1/8 финала. Однако официально это событие должно было произойти сегодня — в Ростове-на-Дону встречались национальные команды Саудовской Аравии и Уругвая.

Для того, чтобы Россия обеспечила себе путевку в плей-офф, южноамериканская сборная должна была не проиграть.

Учитывая огромную разницу в классе, все понимали, что чудо от саудовцев мы увидим вряд ли.

Тем более, что у Уругвая была мотивация побеждать с разгромным счетом. Сборная России настолько много забивала, что в случае ничьи двух лидеров группы в последнем туре, победителем группы становились бы именно хозяева турнира.

Что опередить сборную России по итогам второго тура, Уругваю нужно было обыгрывать соперника как минимум со счетом 7:0.

Однако двукратные чемпионы мира играть в полную силу даже не пытались. Южноамериканцы открыли счет только на 23-й минуте.

Нападающий «Барселоны» ногой Луис Суарес расстрелял пустые ворота соперника после навеса с углового.

Саудовская Аравия огрызалась довольно часто. «Азиатские бразильцы» раз за разом создавали опасные моменты около ворот соперника. Пара защитников из мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес и Диего Годин , как правило, справлялась с не столь именитой атакой саудовцев. Однако в некоторых моментах номинальным хозяевам просто повезло.

Уругвай играл, в лучшем случае, на половину своих возможностей. В концовке матча при счете 1:0 южноамериканцы больше пытались сохранить счет, нежели увеличить разрыв. В итоге минимальный результат продержался до самого конца поединка.

Таким образом, сборная Уругвая набрала шесть очков и вместе со сборной России, у которой столько же баллов, обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

После матча Суарес, который получил приз лучшему игроку встречи, заявил о том, что уругвайцы не экономили силы.

«Мы ни в каком матче мы не можем позволить себе расслабиться. Наша команда всегда старается выиграть. Сегодня игра была очень сложной, на чемпионате мира всегда нелегко выигрывать. Результат нас удивил, но таков мундиаль.

Очевидно, у нас нет ощущения полного удовлетворения. Нам есть, что улучшать, и мы играли не так, как хотелось. Но на чемпионате важно добиться результата, и мы можем гордиться, что в третий раз подряд проходим в следующую стадию», — заявил Суарес.

В следующем туре сборная Уругвая сыграет против России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени. Чтобы занять первое место в группе, южноамериканцам необходимо одержать победу.

Главный тренер «небесно-голубых» Оскар Табарес заявил, что его команда будет стараться вырвать три очка всеми силами.

«В следующем туре нас ждет игра с Россией. Этот поединок нужно будет выигрывать или умереть.

Мы намерены воспользоваться этой возможностью, и постараемся выиграть этот матч, чтобы занять первое место в группе», — сказал Табарес.

Параллельно с матчем России и Уругвая будет проходить встреча Саудовской Аравии и Египта. Для двух аутсайдеров группы, которые уже лишились шансов на выход в 1/8 финала, это будет последний шанс набрать очки. Встреча состоится в Волгограде.