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Кадыров пригласил египтян отведать «жижиг-галныш»
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Кадыров пригласил сборную Египта отведать «жижиг-галныш» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил сборную Египта по футболу отведать чеченской блюдо «жижиг-галныш» по возвращению на тренировочную базу в Грозный.
По словам главы республики, качество угощения будет завесить от итога встречи с российской командой, передает ТАСС.
«Мы завтра приглашаем сборную Египта на жижиг-галныш. Если мы выиграем, будет — хороший, а если мы проиграем — средний», — заявил Кадыров в прямом эфире программы «60 минут».
Сборные России и Египта играют в Санкт-Петербурге. Среди игроков российской команды отличились Денис Черышев, Артем Дзюба, а еще один мяч забил в свои ворота защитник египтян. После этого главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах ударом с пенальти сократил отставание от России в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Счет в игре стал 3:1 в пользу россиян.
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