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Мексиканец пропал в Москве после встречи с россиянкой
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Мексиканский болельщик пропал в Москве после знакомства с россиянкой 

Вести.Ru 5 часов назад
Болельщик футбольной сборной Мексики Франсиско Хавьер Мата Санчес пропал без вести по приезду в Москву на чемпионат мира. Известно, что мексиканский фанат накануне познакомился с российской девушкой.
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Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на RECORD Mexico, россиянку зовут "Алита" и мексиканец должен был встретиться с ней. После этого по утверждениям друзей, с которыми приехал болельщик, он пропал и больше не выходил на связь. Его телефон больше недоступен.
Товарищи уже подали в розыск, в то время как одна из его знакомых уверена, что с ним что-то не так. Она сообщила, что в их последнем телефонном разговоре, который состоялся 16-го июня, он был в замешательстве и временами даже плакал.
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