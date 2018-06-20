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В Бразилии осудили своих фанатов за песню в России
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Бразильцы спели с россиянкой и вызвали громкий скандал 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Видео, на котором болельщики из Бразилии поют непристойную песню с россиянкой в Москве, вызвало международный скандал. Об этом сообщает Buzzfeed.
Ролик, о котором идет речь, появился в Сети 16 июня. На нем девушка (по данным СМИ, она — россиянка) стоит вместе с мужчинами в футболках сборной Бразилии. Они начинают напевать слова «buceta rosa» (примерный перевод с португальского — «розовая вагина»). Девушка подпевает им, не понимая перевода, отмечает Buzzfeed.
По данным издания, интернет-пользователи из Бразилии раскритиковали своих сограждан, «злоупотребивших гостеприимством».
Один из пользователей посвятил инциденту гневный пост на Facebook, заявив, что каждые два часа в Бразилии убивают женщину, а каждые 11 минут — насилуют.
«Мачизм должен быть уничтожен. Это не смешно. Такие вещи усиливают стереотипы, которые являются основой мачизма и, в свою очередь, причиной смертей и изнасилований, которые мы видим каждый день. Такие вещи должны быть наказаны», — написал он.
Комментаторы поддержали автора поста и даже вычислили мужчин с видео, найдя их страницы в Facebook. По данным O Globo, один из них оказался бывшим чиновником, у которого есть судимость за долги по алиментам, другой — служащий военной полиции. Его руководство уже пообещало провести проверку в его отношении.
Посты с критикой в адрес болельщиков опубликовали некоторые бразильские политики, модели и популярные блогеры.
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