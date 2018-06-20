Россия «уволила» тренера сборной Египта 

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер будет уволен после поражения от России на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает местная газета El Watan.
По словам собеседника издания в Футбольной ассоциации Египта, аргентинец Купер будет отправлен в отставку сразу после окончания мундиаля, которое для потерявшей шансы на выход из группы египетской сборной наступит через пять дней, когда команда сыграет с Саудовской Аравией в заключительном туре группового этапа.
Между тем источник другой египетской газеты, Youm7, близкий к ассоциации, подчеркнул, что Купер не будет уволен, а лишь не получит предложение о продлении истекающего контракта.
Накануне сборная Египта со счетом 1:3 проиграла команде России в матче второго тура группового этапа мундиаля-2018, лишившись шансов на выход в плей-офф. В первом туре египтяне уступили 0:1 Уругваю. 25 июня североафриканцам предстоит сыграть в Волгограде со сборной Саудовской Аравии.