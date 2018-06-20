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Россия «уволила» тренера сборной Египта
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Россия «уволила» тренера сборной Египта 

Рамблер 3 часа назад
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер будет уволен после поражения от России на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает местная газета El Watan.
По словам собеседника издания в Футбольной ассоциации Египта, аргентинец Купер будет отправлен в отставку сразу после окончания мундиаля, которое для потерявшей шансы на выход из группы египетской сборной наступит через пять дней, когда команда сыграет с Саудовской Аравией в заключительном туре группового этапа.
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Между тем источник другой египетской газеты, Youm7, близкий к ассоциации, подчеркнул, что Купер не будет уволен, а лишь не получит предложение о продлении истекающего контракта.
Накануне сборная Египта со счетом 1:3 проиграла команде России в матче второго тура группового этапа мундиаля-2018, лишившись шансов на выход в плей-офф. В первом туре египтяне уступили 0:1 Уругваю. 25 июня североафриканцам предстоит сыграть в Волгограде со сборной Саудовской Аравии.
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