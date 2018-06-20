«Первый канал» объяснил уход Слуцкого

Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий перестанет комментировать игры ЧМ-2018 из-за начала тренировок с нидерландским клубом «Витесс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Первого канала».

По словам собеседника агентства, с 21 июня у Слуцкого начинаются сборы с «Витессом». Контракт «Первого канала» с тренером распространялся только на несколько матчей.

Ранее сам Слуцкий сообщил о прекращении комментаторской работы на «Первом канале». По словам тренера, теперь ему нужно приступить к другой деятельности.

О переходе Слуцкого на пост тренера «Витесса» стало известно в марте этого года. Наставник подписал с клубом контракт на два года. Сообщалось, что он приступит к работе, когда закончится сезон.