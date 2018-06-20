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«Первый канал» объяснил уход Слуцкого
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«Первый канал» объяснил уход Слуцкого 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий перестанет комментировать игры ЧМ-2018 из-за начала тренировок с нидерландским клубом «Витесс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Первого канала».
По словам собеседника агентства, с 21 июня у Слуцкого начинаются сборы с «Витессом». Контракт «Первого канала» с тренером распространялся только на несколько матчей.
Ранее сам Слуцкий сообщил о прекращении комментаторской работы на «Первом канале». По словам тренера, теперь ему нужно приступить к другой деятельности.
О переходе Слуцкого на пост тренера «Витесса» стало известно в марте этого года. Наставник подписал с клубом контракт на два года. Сообщалось, что он приступит к работе, когда закончится сезон.
До Слуцкого о прекращении комментаторской работы на «Первом канале» заявил Василий Уткин. Причины такого решения он не уточнил, попросив уважать его право на частную жизнь.
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