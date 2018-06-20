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Шипулин пообещал Дзюбе премию
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Шипулин пообещал Дзюбе премию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Футболист сборной России Артем Дзюба получит в подарок от биатлониста Антона Шипулина лыжи. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Тема, ты — король!» — написал Шипулин на своей странице в соцсети Instagram и добавил, что теперь «с него лыжи».
Позже, как сообщает ТАСС, Шипулин объяснил журналистам, что познакомился с Дзюбой примерно три года назад, когда футболист посетил тренировочную базу биатлонной сборной России и «попробовал себя» в новом виде спорта.
В 2017 году Шипулин заключил с Дзюбой пари, пообещав подарить тому лыжи, если футболист забьет определенное количество голов на Кубке конфедераций.
«Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок», — подчеркнул он.
Накануне сборная России в Санкт-Петербурге со счетом 3:1 переиграла Египет в матче чемпионата мира по футболу 2018 года, практически обеспечив свое участие в плей-офф мундиаля.
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