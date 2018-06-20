В Москве фанаты под «Катюшу» раскачали вагон метро

Перед игрой сборных России и Египта болельщики «раскачали» вагон в московском метро, распевая «Катюшу». Об этом сообщает телеканал «360».

Видеозапись из вагона метро опубликовал YouTube-канал «#Дневник Игрока».

Сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге обыграла Египет со счетом 3:1, фактически обеспечив себе выход в плэй-офф чемпионата.

На групповом этапе национальной команде также предстоит встреча со сборной Уругвая (25 июня в Самаре).

После победы над сборной Египта российские болельщики устроили массовые гулянья в центре Москвы. СМИ писали, что на Никольской улице и Маросейке оказалось больше людей, чем в часы пик на Таганско-Краснопресненской линии.