Чемпионат повысил спрос на эскортниц

Проститутки из российских регионов съехались в Москву в связи с обилием в городе иностранцев, которые приехали на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Life.

«Когда Россия выиграла 5:0, Москву было не остановить», — рассказал собеседник портала, VIP-гость ночных заведений столицы.

По его словам, после победы российской сборной над Саудовской Аравией «тусовался» весь город, в том числе и множество «эскортниц», однако не тех, кого все знают по «надутым» губам и «неестественной» груди из Instagram.

Также он рассказал изданию, что девушки приходят в заведения группами, но «охотятся» поодиночке. Например, 14 июня он был свидетелем того, как 25-летняя проститутка «окучивала» 50-летнюю «жертву», поившую ее шампанским Dom Perignon и кормившую крабами и устрицами.

«Что же касается цен, то они подскочили в разы», — отметил собеседник.

Впрочем, по его словам, как и спрос, а предпочитают клиенты, главным образом богачи из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, девушек, «причастных» к футболу — моделей или бывших возлюбленных футболистов.