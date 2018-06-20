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Чемпионат повысил спрос на эскортниц
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Чемпионат повысил спрос на эскортниц 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Близость"
Проститутки из российских регионов съехались в Москву в связи с обилием в городе иностранцев, которые приехали на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Life.
«Когда Россия выиграла 5:0, Москву было не остановить», — рассказал собеседник портала, VIP-гость ночных заведений столицы.
По его словам, после победы российской сборной над Саудовской Аравией «тусовался» весь город, в том числе и множество «эскортниц», однако не тех, кого все знают по «надутым» губам и «неестественной» груди из Instagram.
Также он рассказал изданию, что девушки приходят в заведения группами, но «охотятся» поодиночке. Например, 14 июня он был свидетелем того, как 25-летняя проститутка «окучивала» 50-летнюю «жертву», поившую ее шампанским Dom Perignon и кормившую крабами и устрицами.
«Что же касается цен, то они подскочили в разы», — отметил собеседник.
Впрочем, по его словам, как и спрос, а предпочитают клиенты, главным образом богачи из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, девушек, «причастных» к футболу — моделей или бывших возлюбленных футболистов.
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