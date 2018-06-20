Бразильцы извинились за скандал с россиянкой

Бразильский фанат, раскритикованный из-за спетой в Москве непристойной песни, попросил прощения за неподобающее поведение. Об этом сообщает Life.

По словам экс-чиновника Диего Валенса Жатоба, он не ожидал таких последствий от простой шутки. Он принес извинения всем, кого она задела.

Также прощения попросил его товарищ, инженер Лучиано Гил. При этом он отметил, что его удивила «буря в стакане воды», которую из-за песни устроили в интернете.

Видео, на котором болельщики из Бразилии поют непристойную песню о «buceta rosa» («розовая вагина») с россиянкой в Москве, раскритиковали на родине фанатов.

Бразильские пользователи соцстей заявили, что девушка не понимала перевода слов, а мужчины «злоупотребили ее гостеприимством». Из-за публикации этого ролика бразильцы начали призывать «истреблять мачизм».