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Корреспондент BBC оценил подготовку Cаранска к ЧМ
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Корреспондент BBC оценил подготовку Cаранска к ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Саранск — город, в котором никто не ожидал принять Чемпионат мира по футболу, пишет корреспондент BBC, проведя в городе несколько дней.
Даже со стороны москвичей поездка в Саранск вызывала сочувственные вздохи, отмечает корреспондент BBC. Так, дорогу к гостинице BBC называет "кошмаром" — накануне матча Дания — Перу власти Саранска полностью перекрыли главные дороги. Открыты дороги были только на следующий день после матча, отмечает корреспондент.
"Любопытное место, счастливое внешне, поскольку оно проживает, вероятно, самую главную неделю в своей истории", — пишет издание.
На этой неделе город, вмещающий около 300 тыс. человек, по словам одного из местных волонтеров, "ушел из своей обычной серости в одну большую вечеринку, полную жизни".
Корреспондент встретил болельщиков Колумбии, Дании, Перу и Японии.
"Да, вы должны сказать, что они [Россия] сделали действительно хорошую работу, здесь здорово находиться. Впервые в России встречаются прекрасные люди. Очень большое внимание к нам", — сказал встретивший корреспондента BBC колумбийский фанат.
Автор отметил, что в городе появился новый торговый центр, изменился фасад здания университета. ВВC также отметил хорошую погоду и отличную атмосферу наряду с традиционным ростом цен во время крупных международных событий.
Ранее наставник сборной Колумбии удивился гостеприимству Саранска во время ЧМ-2018.
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