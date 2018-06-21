Украинец хотел продать наркотики болельщикам в России

Украинец собирался продать 5 кг марихуаны футбольным фанатам в России

На Белгородской таможне задержали украинского гражданина, собиравшегося пересечь границу с Россией с более 5 килограммами марихуаны, рассчитывая продать наркотики футбольным фанатам, прибывшим в Москву на чемпионат мира.

В сообщении на сайте таможни говорится, что автомобиль Ford Focus во вторник прибыл на таможенный пост «МАПП Нехотеевка» Белгородской таможни со стороны Украины. Собаки кинологических служб Белгородской таможни и погрануправления обозначили закладку. После этого было проведено сканирование автомобиля, и под обшивкой машины обнаружили тайник с 25 полиэтиленовыми пакетами, в которых находилось вещество растительного происхождения.

Эксперты установили, что в пакетах находится марихуана общей массой 5 килограммов 166 граммов.

В сообщении приводятся слова водителя автомобиля — гражданина Украины, который признался, что собирался «хорошо подзаработать на продаже наркотиков» в период, когда в Москву прибыло много гостей чемпионата мира по футболу и болельщиков.

При этом украинец подгадал время, в которое приехал к месту пересечения границы: он рассчитывал, что после 23.00 таможенники и пограничники на эмоциях после победы сборной России над командой Египта не будут столь тщательно досматривать его автомобиль. Однако расчет оказался ошибочным, гражданин Украины задержан, сообщает таможня.

Возбуждено уголовное дело, марихуана изъята и помещена в камеру хранения вещдоков.

Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу. Турнир проходит на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.