Путин поздравил футболистов с оговоркой

Российский президент Владимир Путин открыл совещание с членами кабмина с поздравления национальной сборной по футболу, одержавшей две победы на групповом этапе ЧМ-2018, но оговорился, что требующие решения проблемы при этом не исчезают.

«Поздравляем наших футболистов, желаем им побед на следующих играх», — цитирует Путина ТАСС.

После этого глава государства отметил, что «рабочие вопросы, которые стоят перед нами, перед правительством, не исчезают».

В частности, Владимир Путин предложил обсудить доступность и качество снабжения россиян лекарствами, а также ситуацию на рынке ГСМ.