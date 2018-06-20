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Путин поздравил футболистов с оговоркой
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Путин поздравил футболистов с оговоркой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин открыл совещание с членами кабмина с поздравления национальной сборной по футболу, одержавшей две победы на групповом этапе ЧМ-2018, но оговорился, что требующие решения проблемы при этом не исчезают.
«Поздравляем наших футболистов, желаем им побед на следующих играх», — цитирует Путина ТАСС.
После этого глава государства отметил, что «рабочие вопросы, которые стоят перед нами, перед правительством, не исчезают».
В частности, Владимир Путин предложил обсудить доступность и качество снабжения россиян лекарствами, а также ситуацию на рынке ГСМ.
Напомним, во вторник, 1 июня, матч Россия — Египет завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).
В четверг, 14 июня, в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.
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