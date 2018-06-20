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«Россия — чемпион мира среди арабов»
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«Россия — чемпион мира среди арабов». Рунет переполнен шутками о ЧМ-2018 

BFM.RU 47 минут назад
Фото: АГН «Москва»
Они привязаны к городам мундиаля, об игре команд или посвящены болельщикам: пользователи сети соревнуются в остроумии. Business FM выбрала одни из самых смешных
Сеть переполнена шутками и мемами, посвященными чемпионату мира по футболу. О болельщиках, футболистах, пенсионном возрасте и НДС в привязке к мундиалю. Вот лишь малая часть народного творчества в рунете.

Юмор, привязанный к местам проведения матчей:

«Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, чтоб разобраться, как выйти с Китай-города».
«Хочу идти по Невскому, встретить мусорящих там немцев, французов, итальянцев и с надрывом заорать: «Что ж вы делаете?! Это ваши прадеды строили!»
«ЧМ стоило провести только для того, чтобы я сейчас мог видеть, как египтяне грустно едят шаверму у меня на районе».

Шутки, связанные с качеством игры сборной России:

«Испанцы, переодевайтесь, мы вас узнали!»
«Россия — чемпион мира среди арабов».
«Рамзан, отпусти семью Салаха».
«Ну раз даже наши смогли выйти из группы, то ЕГЭ по физике я точно сдам».
«Теперь вы понимаете, что в этой стране никогда не будет футбола? Тут даже Германия, Аргентина и Мексика играют плохо».
«Если сборная продолжит в том же духе, то к концу чемпионата пенсионный возраст составит 95 лет…».

С яркими заголовками и комментариями вышли и некоторые СМИ:

«Жириновский, выдра, кот и енот разошлись в прогнозах на исход матча с Египтом».
«Исландский болельщик пожаловался на труднопроизносимые названия городов России и русские фамилии. Посетовал на это Гундермурд Сигурдфлордбрадсен».
Ну и, конечно, юмор, посвященный болельщикам и болельщицам:
«Если сейчас не будет комментариев: «Колумбийские футболисты обходят соперников на скорости», — тогда зачем вообще это все?»
«Девушки, если к вам ближайший месяц на улицах будут приставать итальянцы, не верьте этим армянам — Италия на ЧМ не прошла».
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мундиаля. Чемпионат проводится на 12 стадионах в 11 городах России.
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