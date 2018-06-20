«Россия — чемпион мира среди арабов». Рунет переполнен шутками о ЧМ-2018

Они привязаны к городам мундиаля, об игре команд или посвящены болельщикам: пользователи сети соревнуются в остроумии. Business FM выбрала одни из самых смешных

Сеть переполнена шутками и мемами, посвященными чемпионату мира по футболу. О болельщиках, футболистах, пенсионном возрасте и НДС в привязке к мундиалю. Вот лишь малая часть народного творчества в рунете.

Юмор, привязанный к местам проведения матчей:

«Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, чтоб разобраться, как выйти с Китай-города».

«Хочу идти по Невскому, встретить мусорящих там немцев, французов, итальянцев и с надрывом заорать: «Что ж вы делаете?! Это ваши прадеды строили!»

«ЧМ стоило провести только для того, чтобы я сейчас мог видеть, как египтяне грустно едят шаверму у меня на районе».

Шутки, связанные с качеством игры сборной России:

«Испанцы, переодевайтесь, мы вас узнали!»

«Россия — чемпион мира среди арабов».

«Рамзан, отпусти семью Салаха».

«Ну раз даже наши смогли выйти из группы, то ЕГЭ по физике я точно сдам».

«Теперь вы понимаете, что в этой стране никогда не будет футбола? Тут даже Германия, Аргентина и Мексика играют плохо».

«Если сборная продолжит в том же духе, то к концу чемпионата пенсионный возраст составит 95 лет…».

С яркими заголовками и комментариями вышли и некоторые СМИ:

«Жириновский, выдра, кот и енот разошлись в прогнозах на исход матча с Египтом».

«Исландский болельщик пожаловался на труднопроизносимые названия городов России и русские фамилии. Посетовал на это Гундермурд Сигурдфлордбрадсен».

Ну и, конечно, юмор, посвященный болельщикам и болельщицам:

«Если сейчас не будет комментариев: «Колумбийские футболисты обходят соперников на скорости», — тогда зачем вообще это все?»

«Девушки, если к вам ближайший месяц на улицах будут приставать итальянцы, не верьте этим армянам — Италия на ЧМ не прошла».

— Саламыч! Смотри, Саламыч!

— Ну чо опять?

— Я буква Ф, Саламыч!

— Как ты меня достал pic.twitter.com/u21VXVDlOc— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 20 июня 2018 г.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мундиаля. Чемпионат проводится на 12 стадионах в 11 городах России.