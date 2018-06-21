«Убитые» перед ЧМ-2018 собаки оказались фейком

Французское информагентство Agence France-Presse проиллюстрировало материал об «убийстве» собак в России фейковым фото, сообщает Stern.
Немецкий портал отмечает, что снимок, запечатлевший десятки мертвых животных, которым AFP сопроводило материал с заголовком «Бродячих собак убили в городах чемпионата мира», на самом было деле был обрезан.
На оригинальном же кадре можно заметить сразу несколько моторикш, которые едва ли часто встречаются в любом из 11 городов России, принимающих мундиаль-2018, а также рекламу на урду.
По данным Stern, на самом деле эту фотографию еще в 2016 году сделал в городе Карачи, Пакистан, сотрудник другого информационного агентства — Reuters.
Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в 11 городах России — Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.