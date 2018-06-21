Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Мундиаль — главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе — местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать?

В Советском Союзе любили делать в центрах городов огромные пустые площади. Где-то они возникали на месте дореволюционных рынков, где-то специально расчищали пространство от старых построек. Своими «самыми большими в Европе» площадями обожают хвастаться жители Самары и Харькова, хотя с ними вполне могут поспорить жители Варшавы или Бордо.

Просторные площади и широкие сталинские проспекты отлично подходят для проведения массовых мероприятий, в том числе, международных. Однако ни Фестиваль молодежи и студентов 1957-го, ни Олимпиада 1980-го с ее 200 тысячами иностранных гостей не способны сравниться по числу туристов с чемпионатом мира по футболу.

Общее число болельщиков из других стран оценивается в полтора миллиона человек. И хотя чемпионат проходит в 11 городах, «главный удар» традиционно приняла на себя Москва. Во многом это связано с особенностями авиационной логистики — болельщики прилетают на регулярных или чартерных рейсах в московские аэропорты, гуляют и развлекаются, а уже потом разъезжаются по другим городам. Многие избрали Москву некой «базой», из которой выбирают на матчи с участием своих команд.

Как и во всех городах, которые ранее принимали подобные чемпионаты, в российской столице была подготовлена фан-зона. Власти выбрали для этого Воробьевы горы, и их логика была вполне понятна: недалеко от центра, просторно, красивый вид на город с одной стороны и на здание МГУ с другой, а главное — до стадиона «Лужники» рукой подать, пусть бы и через реку.

Студенты МГУ пытались протестовать, мол, фан-зона помешает им сдавать экзамены, у тому же болельщики вытопчут уникальные растения университетского сада. Но, несмотря на то, что оппозиционные СМИ активно подхватили эту тему, протесты остались маргинальными. Вес им придавали разве что полицейские, которые зачем-то арестовали студента, испортившего баннер фан-зоны, прямо в ходе экзамена. Абсурдное уголовное обвинение в «вандализме», к счастью, было оперативно отменено прокуратурой , и студент был приговорен к штрафу в 1,5 тысячи рублей в административном порядке.

Сейчас фан-зона в Лужниках не сказать, что пустует, однако основным местом сбора болельщиков почему-то стала Никольская улица, соединяющая Красную и Лубянскую площади. Сперва там отмечали свои победы иностранные фанаты, а вечером во вторник к ним присоединились и россияне, восхищенные победой нашей сборной над Египтом. Так Никольская окончательно превратилась в главную футбольную улицу страны.

Торговцы и владельцы баров на Арбате — самой известной пешеходной улицы Москвы разочарованы. Конечно, у них тоже выросли прибыли, но не так, как они рассчитывали.

Вопрос «почему Никольская» — далеко не самая широкая улица Москвы даже из числа пешеходных — вовсе не является праздным, поскольку позволяет городским властям и организаторам массовых мероприятий проанализировать собственные действия для того, чтобы в будущем избежать сюрпризов и заранее подготовить и меры безопасности, и достаточное количество туалетов, и места для продажи напитков и фаст-фуда.

Вот версия директора Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирины Ильиной : «Любой иностранец, приехав в Москву, первым делом хочет посетить Красную площадь. Но у самой площади особый статус, и на ней нет точек общепита. Кроме того, в первые дни чемпионата вход на Красную площадь был закрыт… Болельщики, которых разворачивала полиция, оставались на Никольской, оседая в барах и кафе».

Эта версия выглядит вполне достоверной, но из неё не вполне понятно, почему болельщики «отползли» от закрытой Красной площади именно на Никольскую улицу, а не на просторную Манежную площадь, где тоже есть бары, магазины и такая редкость для европейских столиц, как большой бесплатный общественный туалет. Кроме того, теория Ильиной не объясняет, почему болельщики не только пришли на Никольскую, но и остались там. Ведь популярность идёт по нарастающей: как подсчитали в РБК , за дни чемпионата упоминание этой улицы в СМИ выросло в три раза, в соцсетях — более чем в два раза.

Никольская стала туристической достопримечательностью не только для болельщиков, но и для далеких от футбола москвичей, которые специально ездят туда «посмотреть на шальных иностранцев».

Так что, похоже, дело не только в близости к Красной площади. Есть и другие секреты.

Возможно, дело еще и в том, что на Никольской улице так и не было убрано новогоднее оформление — многочисленные светодиодные лампочки, свисающие над головой. Праздничное освещение отлично соответствует праздничному настроению, поэтому болельщики предпочитают толкаться на довольно узкой Никольской, а не выходить на просторы Манежной, Театральной, Революции и других пешеходных площадей центра столицы.

Кроме того, если на Манежной площади зона кафе расположена на нижнем этаже подземного торгового центра, то на Никольской большой фуд-корт открыт на первом этаже, что гораздо удобнее. Сложно сказать, рассчитывали ли хозяева этого фудкорта на такую бешеную популярность в дни чемпионата, но им, безусловно, повезло.

Несомненный плюс Никольской по сравнению с Арбатом и в том, что на ней нет ни одного жилого здания. Значит, можно шуметь всю ночь, мало кому мешая. Поэтому полицейские с чистой совестью не вмешиваются в происходящее и не пресекают даже самые бурные выражения радости, которые были бы неуместны поблизости от спящих горожан.

Наконец, есть важный психологический момент. Большинство болельщиков приехали из стран Южной Америки и Европы. Их города состоят из довольно-таки узких улиц и невысоких зданий. На огромных пространствах перетекающих друг в друга площадей, на фоне помпезных дореволюционных, сталинских и имитирующих то и другое лужковских строений они могут чувствовать себя непривычно и неуютно А Никольская — стандартная европейская улица, к тому же празднично украшенная.

Конечно, правоохранительным органам и властям было бы удобнее, если бы болельщики сгруппировались в фан-зоне на Воробьевых горах, а в центр выбирались бы небольшими организованными группами под руководством опытных экскурсоводов. Но что есть, то есть.

А тот факт, что московская инфраструктура пока что справляется со всем этим фестивалем, наглядно свидетельствует: несмотря на все объективные недостатки урбанизма, развитие столицы в последние годы шло в правильном направлении.

Тем же москвичам, кому не нравится наплыв туристов, осталось потерпеть три с половиной недели — 16 июля болельщики разъедутся. Кроме того, можно утешать себя мыслью о том, что в Париже, Лондоне или Бангкоке подобная интернациональная толкотня происходит круглогодично: каждый из этих городов посещают порядка 20 миллионов человек ежегодно.