Российские врачи спасли исландского болельщика

Фанат сборной Исландии по футболу был успешно прооперирован в Волгограде, сообщает «Взгляд» со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

«Состояние исландца оценивается как стабильное», — подчеркнули в комитете.

Сегодня днем стало известно, что 50-летний гражданин Исландии был госпитализирован в волгоградскую больницу №25 с подозрением на инфаркт миокарда.

Отмечалось, что врачи оценивали его состояние как средней тяжести и поместили в кардиореанимацию, провели ему коронарографию (метод диагностики ишемической болезни сердца), и были готовы установить стенты, то есть каркасы, которые вводят в артерию ради улучшения кровообращения.

Завтра на «Волгоград Арене» сборная Исландии сыграет с командой Нигерии в рамках матча второго тура чемпионата мира по футболу 2018 года.

В апреле ученые из Швеции пришли к выводу, что регулярные физические упражнения на 59% снижают риск преждевременной смерти людей, переживших инфаркт.

Объектом исследования шведов стали 22 тысячи человек, перенесшие инфаркт миокарда с 2005 по 2013 годы. Спустя чуть более четырех лет скончались почти 1,1 тысячи из них: чаще умирали те, кто совсем не тренировался, те, кто делал это редко умирали на 37% реже, а те, кто регулярно — на 59%.