Для Месси приготовили подарок в России

Российские чиновники приготовили Кубок мира для Месси

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси , которому 24 июня исполняется 31 год, получит в подарок от властей Подмосковья копию Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Сборная Аргентины — команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси», — рассказал журналистам министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок — торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, — одного из наших национальных символов», — добавил он.

Аргентинская команда выступает в группе D, где после первого круга лидирует сборная Хорватии с тремя очками. Южноамериканцы 16 июня сыграли вничью со сборной Исландии (1:1). Месси в той встрече не сумел реализовать 11-метровый удар.

Сборная Аргентины базируется в Подмосковье. Там также остановились команды России, Португалии, Франции, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля. Матч между Хорватией и Аргентиной состоится 21 июня в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.