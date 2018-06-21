Болельщики устроили флешмоб в Санкт-Петербурге

Болельщики из разных стран на чемпионате мира по футболу 2018 года организовали флешмоб с флагами своих государств в фан-зоне Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля болельщиков в Петербурге.
Утром 21 июня после открытия фестиваля болельщики из 12 стран вышли к ограждению сцены и украсили пространство площадки флагами.
В мероприятии приняли участие любители футбола из Испании, Уругвая, Панамы, Португалии, Мексики, Ирана, Австралии, России, Саудовской Аравии, Алжира, Египта и Бразилии.
В сообщении пресс-службы отмечается, что такие спонтанные флешмобы на фестивали болельщиков не являются редкостью.
«Возможно, добавится новый ритуал — начинать каждый день чемпионата с парада флагов», — добавили в пресс-службе фестиваля.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону болельщики поздравили Рагнара Сигурдссона с днём рождения.