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Самая красивая россиянка на ЧМ оказалась порноактрисой
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Самая красивая россиянка на ЧМ оказалась порноактрисой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Болельщицу ЧМ-2018, которую в соцсетях назвали «самой красивой россиянкой» турнира, опознали по порнофильмам. Об этом сообщает паблик Mash на странице в соцсети «ВКонтакте».
Девушка получила популярность после публикации ее фото на трибуне в кокошнике, топике с надписью «Россия» и флажками.
Интернет-пользователи выяснили, что болельщица снимается в порно и нашли ее откровенные фотографии.
The Sun отмечает, что первоначально девушку заметили на московском стадионе «Лужники» на церемонии открытия ЧМ.
Газета отмечает, что на сайтах для взрослых россиянку описывают как «раскованную модель и звезду свинг-вечеринок». По данным издания, девушка также является обладательницей титула «Мисс Москва». При этом The Sun называет ее «настоящей болельщицей» — она также была замечена Евро-2016 во Франции.
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