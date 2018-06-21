В сети обнаружили секс-символ ЧМ-2018

В сети обнаружили секс-символ чемпионата мира по футболу

Зрители чемпионата мира по футболу обратили внимание на тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе, который оригинально радовался мячам, забитым в ворота противника его сборной — команды Польши. Обычно тренеры эмоционально реагируют на успехи подопечных, однако Сиссе выработал свою манеру. Его реакцию назвали «стильной», а его самого окрестили секс-символом чемпионата.

Короткий ролик с Сиссе широко разошелся после матча Сенегал — Польша по различным аккаунтам. Многие признавали, что видео словно создано для трансформации в гифку — и тут же превратили его в гиф-анимацию.

Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе: «Празднуй. Но делай это стильно».

«Я, когда все мои планы отменились», — придумал подпись к гифке спортивный репортер Майк Трейнор. «Алиу Сиссе — это я, когда на работе есть бесплатная еда», — подтрунивал другой спортивный журналист Дэн Моллой. Senegal manager Aliou Cissé like: "Celebrate. But make it fashion. " pic.twitter.com/DEbUMsd4Ep— Kimberly Eaton (@tweetdeguerre) 19 June 2018

Микроблогеры предполагают, что тренер определенно знал, что попадет на камеру, и поэтому начал позировать.

Пока мужская часть комментаторов шутила над тренером-мемом, девушки в комментариях к гифкам признали Сиссе секс-символом мундиаля.

«Он похож на сексуального вампира», — пишет @Persian_robot. «Он похож на супергероя», — предполагает другой микроблогер. Его называли «прелестным» и просто «очень симпатичным» Rawr pic.twitter.com/yIrqIagmcM— Grandmaster YoDude ✴ (@TheYoDude) 20 June 2018