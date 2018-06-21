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В сети обнаружили секс-символ ЧМ-2018
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В сети обнаружили секс-символ чемпионата мира по футболу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Зрители чемпионата мира по футболу обратили внимание на тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе, который оригинально радовался мячам, забитым в ворота противника его сборной — команды Польши. Обычно тренеры эмоционально реагируют на успехи подопечных, однако Сиссе выработал свою манеру. Его реакцию назвали «стильной», а его самого окрестили секс-символом чемпионата.
Короткий ролик с Сиссе широко разошелся после матча Сенегал — Польша по различным аккаунтам. Многие признавали, что видео словно создано для трансформации в гифку — и тут же превратили его в гиф-анимацию.
Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе: «Празднуй. Но делай это стильно».
«Я, когда все мои планы отменились», — придумал подпись к гифке спортивный репортер Майк Трейнор. «Алиу Сиссе — это я, когда на работе есть бесплатная еда», — подтрунивал другой спортивный журналист Дэн Моллой.
Микроблогеры предполагают, что тренер определенно знал, что попадет на камеру, и поэтому начал позировать.
Пока мужская часть комментаторов шутила над тренером-мемом, девушки в комментариях к гифкам признали Сиссе секс-символом мундиаля.
«Он похож на сексуального вампира», — пишет @Persian_robot. «Он похож на супергероя», — предполагает другой микроблогер. Его называли «прелестным» и просто «очень симпатичным»
Матч Сенегал — Польша прошел 19 июня на стадионе «Спартак» в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу Сенегала.
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