Первые победы сборной России предсказали до начала ЧМ

Россиянин еще до старта чемпионата мира по футболу 2018 года правильно предсказал результаты сборной России.

13 июня, то есть за день до матча-открытия мундиаля, пользователь социальной сети Twitter с ником Jin Dagon призвал своих подписчиков вообразить, как 14-го российская команда победит Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а 19-го — Египет 3:1.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!— Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.

«Представили? Вы яркая и неординарная личность!» — пошутил он.

При этом молодой человек, в профиле которого сказано, что он «Игорь-музыкант», предсказал и результат заключительного матча сборной России на групповом этапе мундиаля. По его словам, команда обыграет Уругвай, забив победный гол на последних минутах матча.

«Ахахаха, на яркую личность я уже напрогнозировал», — отреагировал Jin Dagon на победу россиян над Саудовской Аравией.

После их успеха в игре с Египтом «Игорь-музыкант», по его словам, стал еще и «неординарной».

«Ярчайший пример, как человек упустил шанс стать миллионером», — прокомментировал публикацию другой пользователь соцсети.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Во втором россияне победили сборную Египта 3:1, а в третьем сыграют с Уругваем.