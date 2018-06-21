Ещё
Первые победы сборной России предсказали до начала ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первые победы сборной России предсказали до начала ЧМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Россиянин еще до старта чемпионата мира по футболу 2018 года правильно предсказал результаты сборной России.
13 июня, то есть за день до матча-открытия мундиаля, пользователь социальной сети Twitter с ником Jin Dagon призвал своих подписчиков вообразить, как 14-го российская команда победит Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а 19-го — Египет 3:1.
«Представили? Вы яркая и неординарная личность!» — пошутил он.
При этом молодой человек, в профиле которого сказано, что он «Игорь-музыкант», предсказал и результат заключительного матча сборной России на групповом этапе мундиаля. По его словам, команда обыграет Уругвай, забив победный гол на последних минутах матча.
«Ахахаха, на яркую личность я уже напрогнозировал», — отреагировал Jin Dagon на победу россиян над Саудовской Аравией.
После их успеха в игре с Египтом «Игорь-музыкант», по его словам, стал еще и «неординарной».
«Ярчайший пример, как человек упустил шанс стать миллионером», — прокомментировал публикацию другой пользователь соцсети.
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Во втором россияне победили сборную Египта 3:1, а в третьем сыграют с Уругваем.
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград316
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян482
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве153
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта19
«Этот матч надо выиграть или умереть»133
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение