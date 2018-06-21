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Шойгу призвал футболистов к ответу
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Шойгу призвал футболистов к ответу 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Игроки сборной России должны «ответить тем же» стране, построившей столько стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Это прекрасные, потрясающие сооружения», — отметил он.
По словам главы Минобороны, его, «конечно», обрадовали две победы команды и уже обеспеченный выход из группы, однако чиновник ждет от футболистов большего, так как граждане страны «заслужили» победы, «многое сделав для этого».
«Надеемся, что и наши спортсмены ответят тем же», — сказал он.
Также Шойгу назвал футбол «великой игрой», объединяющей любителей спорта и ценителей нормальных межгосударственных отношений, то есть того, что прямо сейчас демонстрирует Россия, «объединяя всех» — мексиканцев, бразильцев и тех, кто «не настроен» на дружбу в другое время.
В первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а во втором победила Египет 3:1.
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