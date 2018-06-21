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Путин встретился с Блаттером
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Путин встретился с Блаттером 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Reuters
В Кремле подтвердили, что накануне президент России Владимир Путин общался с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером.
"Это была частная встреча", — уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никаких деталей мы вам представить не можем, — сказал представитель Кремля. — У президента случаются частные встречи".
Ранее Блаттер рассказал ТАСС, что встреча состоялась вчера вечером.
"Мы немного поговорили, в частности, вспомнили события 2 декабря 2010 года. Тогда он был председателем правительства. Ему сообщили, что Россия получила право проведения чемпионата мира, и он сразу же прилетел в Цюрих, где провел пресс-конференцию", — заметил он.
"Обсудив те события, мы говорили только о чемпионате мира", — уточнил Блаттер.
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