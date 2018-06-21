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Клиенты bwin получили удвоенные выигрыши за пари на точный счет в матче Россия — Египет
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Клиенты bwin получили удвоенные выигрыши за пари на точный счет в матче Россия — Египет 

Партнерский материал 49 минут назад
Фото: bwin
Значительная доля клиентов букмекерской компании bwin приняла участие в акции «Двойная победа», в рамках которой букмекер заявил о готовности удвоить выигрыш каждого, кто угадает точный счет в матче Россия — Египет. По информации пресс-службы bwin, победными оказались пари 12 процентов из всех игроков, сделавших ставки на точный счет в игре, которая завершилась победой россиян со счетом 3:1. В зачет шли пари, заключенные до начала встречи, когда коэффициент на счет 3:1 колебался в диапазоне 14.50 — 15.00.
Стоит отметить, что в bwin Россия подобные акции устраиваются регулярно, поэтому игроки могут ожидать новых предложений на ближайшие матчи проходящего в России мирового первенства.
В завершающем матче группового этапа нашей сборной предстоит сыграть в Самаре в матче третьего тура уже в ближайший понедельник, 25 июня. Победа выведет россиян в плей-офф мирового первенства с первого места. Сейчас национальная сборная России занимает первую строчку в группе А после двух выигранных матчей с 8 забитыми и 1 пропущенным голами.
Зарегистрироваться в bwin можно по ссылке.
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