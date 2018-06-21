Китайские болельщики перепутали Волгоград с Вологдой

Футбольные фанаты из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

Футбольный болельщик из Китая заблудился на вокзале в Волгограде. Иностранец просто перепутал город с Вологдой, но его проблему удалось решить за два часа. Аналогичные проблемы возникли у двух китаянок. Об этом рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих , передает «Интерфакс»

По его словам, эти случаи произошли во вторник, 19 июня.

«В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде», — рассказал министр.

Он добавил, что спустя два часа китайцу нашли билет и отправили правильным направлением поезда. Следом за мужчиной отправились и две его соотечественницы. Они столкнулись с аналогичной проблемой.

«Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград — разные, и находятся на расстоянии порядка полутора тысяч километров друг от друга», — отметил Дитрих.