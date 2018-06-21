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Стало известно, где встретят миллионного болельщика ЧМ
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Стало известно, где встретят миллионного болельщика ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Дании и Австралии, который пройдет в четверг в Самаре, посетит миллионный болельщик мундиаля.
«Чемпионат шагает по России. Прошли двадцать игр. Сегодня миллионный болельщик посетит в Самаре матч чемпионата мира. Всего матчи турнира посетят 2,8 млн человек. Думаю, праздник футбола состоялся», — передает РИА «Новости» слова Голодец.
Матч Дания — Австралия группового этапа чемпионата мира начнется в Самаре в 15.00 по московскому времени.
Напомним, во вторник фанаты английской сборной пожаловались, что из-за кампании в британской прессе многие болельщики не приехали на ЧМ-2018, и совершенно зря.
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