Стало известно, где встретят миллионного болельщика ЧМ-2018

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Дании и Австралии, который пройдет в четверг в Самаре, посетит миллионный болельщик мундиаля.

«Чемпионат шагает по России. Прошли двадцать игр. Сегодня миллионный болельщик посетит в Самаре матч чемпионата мира. Всего матчи турнира посетят 2,8 млн человек. Думаю, праздник футбола состоялся», — передает РИА «Новости» слова Голодец.

Матч Дания — Австралия группового этапа чемпионата мира начнется в Самаре в 15.00 по московскому времени.

Напомним, во вторник фанаты английской сборной пожаловались, что из-за кампании в британской прессе многие болельщики не приехали на ЧМ-2018, и совершенно зря.