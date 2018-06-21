Белорусы обрушили рейтинг призвавшего болеть за РФ кафе

Минское кафе «Рыбы нет» решило привлечь клиентов, пообещав бесплатную водку за голы сборной России по футболу. Как отмечает By24.org, из-за этого предложения белорусы обрушили рейтинг заведения.

Издание опубликовало фото с рекламой кафе, призывающей болеть за Россию «за бокалом пива».

«За каждый русский гол рюмка водки вам на стол (бесплатно)», — пообещала администрация кафе.

По данным By24.org, эту фотографию опубликовали популярные блогеры, после чего белорусы начали ставить низкие оценки заведению в «Местах» на сервисе Google Maps

«Что еще за «водка бесплатно»? Что за спаивание минчан?» — возмутился один из пользователей.

Когда именно был сделан снимок, не уточняется. 19 июня сборная РФ обыграла команду Египта со счетом 3:1, фактически обеспечив себе выход в плэй-офф ЧМ-2018. 14 июня российская команда обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.