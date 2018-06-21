Ещё
Белорусы обрушили рейтинг призвавшего болеть за РФ кафе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белорусы обрушили рейтинг призвавшего болеть за РФ кафе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минское кафе «Рыбы нет» решило привлечь клиентов, пообещав бесплатную водку за голы сборной России по футболу. Как отмечает By24.org, из-за этого предложения белорусы обрушили рейтинг заведения.
Издание опубликовало фото с рекламой кафе, призывающей болеть за Россию «за бокалом пива».
«За каждый русский гол рюмка водки вам на стол (бесплатно)», — пообещала администрация кафе.
По данным By24.org, эту фотографию опубликовали популярные блогеры, после чего белорусы начали ставить низкие оценки заведению в «Местах» на сервисе Google Maps
«Что еще за «водка бесплатно»? Что за спаивание минчан?» — возмутился один из пользователей.
Когда именно был сделан снимок, не уточняется. 19 июня сборная РФ обыграла команду Египта со счетом 3:1, фактически обеспечив себе выход в плэй-офф ЧМ-2018. 14 июня российская команда обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград342
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян547
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве155
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта20
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение