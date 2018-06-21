Болельщиков встретили оркестром и чаем в Екатеринбурге

Болельщиков из Франции и Перу встретили оркестром и чаем из самовара в Екатеринбурге

Болельщиков из Франции и Перу, прибывших специальным поездом в Екатеринбург на матч чемпионата мира по футболу, встретили оркестром и чаем из самовара в рамках масштабной акции Gentlefan. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

"Большая ростовая кукла "Футбольный мяч" встретила болельщиков из Франции и Перу в Екатеринбурге. Для всех прибывших играл оркестр "Уралбэнд" под управлением дирижера Александра Павлова. Студенты местных вузов подготовили чирлидинговый танец и приветствовали гостей на испанском и французском языках. Для тех, кто замерз был предложен чай из самовара и ватрушки", — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что болельщики добрались с комфортом. "Поезд, на котором мы приехали, очень комфортабельный. Что касается организации чемпионата мира в России в целом, то все потрясающе. Я уже побывал в Санкт— Петербурге, посетил фан-зону, получил прекрасные впечатления. Повсюду невероятная атмосфера и все вокруг готовы помочь, если нужно", — приводят в департаменте слова Энджела Кончи, приехавшего из перуанского города Лима.

Болельщик Бротси из Конго, который проживает в Канаде и переживает за команду Франции, приехал на чемпионат мира впервые. По его словам, Россия превзошла всего его ожидания.

"У меня есть несколько друзей в России, которые говорили, как в России здорово, но я все решил увидеть своими глазами, — сказал он. — Еще у меня есть друг, который тут учится, и говорил, как здесь все дорого. Я ему сказал, забудь об этом, я еду. Что-то именно такое мы все здесь и ожидали увидеть, но Россия превзошла все наши ожидания.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге сборные Перу и Франции сыграют 21 июня.

Об акции

Акция Gentlefan направлена на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу. Первая подобная акция прошла весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры "Ростов" — "Манчестер Юнайтед" . Английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы.

Проект был продолжен в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным . Гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских любителей футбола перед товарищеской игрой сборных России и Бельгии. 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в костюмах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome". В июне прошлого года в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.

Затем акция прошла в Москве перед матчами Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль" (1:1, 26 сентября) и ЦСКА — "Манчестер Юнайтед" (1:4, 27 сентября). В первом случае английские болельщики получили памятные майки, а фанатам "Манчестер Юнайтед" подарили дождевики. В апреле воспитанники ДЮСШ ЦСКА в рамках акции подарили приехавшим на матч болельщикам "Арсенала" шапки-ушанки.