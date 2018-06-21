Украинец пытался нажиться на болельщиках ЧМ и попал в тюрьму

Украинец намеревался продать футбольным фанатам в Москве пять килограммов марихуаны, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Поздним вечером 19 июня мужчина на «Форд Фокус» пытался пересечь российско-украинскую границу через автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области, однако собаки кинологических служб подали сигнал, что в его автомобиле могут находиться наркотики.

В результате досмотра в дверце машины был обнаружен тайник, а в нем — 25 пакетов общим весом пять килограммов 166 граммов с «веществом зеленого цвета растительного происхождения», которое экспертиза определила как марихуану.

После этого украинец признался, что хотел продать наркотики болельщикам, приехавшим в Москву, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, он рассказал, что с намерением выбрал день и время «доставки» — 23:00 19 июня. По его словам, он рассчитывал на невнимательность таможенников и пограничников в связи с радостью от победы сборной России над Египтом.

«Но расчет оказался ошибочным, гражданин Украины задержан», — подчеркнули в пресс-службе.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», по которой ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.