Ещё
Индийский журналист прокомментировал игру России на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Индийский журналист прокомментировал игру сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист индийского издания The New Indian Express Вишну Псарад в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал игру сборной России на чемпионате мира по футболу.
"Я частично видел игры сборной России и могу сказать, что в первом матче Россия выглядела очень уверенно. Конечно, Саудовская Аравия не самая лучшая команда на этом мундиале, но игра против Египта показала, что разгром саудовцев был не случайным. Полагаю, что настоящую национальную команду России мы увидим в игре против Уругвая", — заявил Псарад.
В первом матче группового этапа мундиаля подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а после обыграли Египет со счетом 3:1.
Ранее Икер Касильяс назвал Россию и Испанию вероятными финалистами ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Бразильских фанатов накажут за пошлую шутку над россиянкой Фанаты сборной Англии отметились нацистскими песнями в Волгограде Болельщик предсказал правильный счет в матчах сборной России еще до ЧМ-2018
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси довели до слез8
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве159
Британские фанаты шокировали Волгоград355
Порнозвезда-фанатка исчезла с сайта Первого канала3
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение