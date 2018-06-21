Индийский журналист прокомментировал игру России на ЧМ

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Бразильских фанатов накажут за пошлую шутку над россиянкой

Фанаты сборной Англии отметились нацистскими песнями в Волгограде

Болельщик предсказал правильный счет в матчах сборной России еще до ЧМ-2018