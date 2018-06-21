Индийский журналист прокомментировал игру России на ЧМ

Журналист индийского издания The New Indian Express Вишну Псарад в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" прокомментировал игру сборной России на чемпионате мира по футболу.
"Я частично видел игры сборной России и могу сказать, что в первом матче Россия выглядела очень уверенно. Конечно, Саудовская Аравия не самая лучшая команда на этом мундиале, но игра против Египта показала, что разгром саудовцев был не случайным. Полагаю, что настоящую национальную команду России мы увидим в игре против Уругвая", — заявил Псарад.
В первом матче группового этапа мундиаля подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а после обыграли Египет со счетом 3:1.
Ранее Икер Касильяс назвал Россию и Испанию вероятными финалистами ЧМ-2018.