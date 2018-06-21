Ещё
Литва признала бойкот ЧМ бессмысленным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Литва признала бойкот чемпионата мира по футболу в России бессмысленным 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Бойкот чемпионата мира по футболу в России, о котором ранее заявили политики ряда стран, не несет никакого эффекта. Об этом в четверг, 21 июня, в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Видео доступно на YouTube.
«По-моему, [эффект от бойкота] не очень чувствуется. Главное, что сама идея организовать чемпионат в России… По-моему, это плохая идея. Это немножко наивность», — сказал министр.
«Спорт не может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению, в этой стране [России] сейчас все является политикой. Это еще один рычаг для пропаганды — оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане. Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не вижу», — добавил Линкявичюс.
В начале марта о грядущем бойкоте мундиаля заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он указал, что официальные лица и чиновники не поедут на первенство, если будет доказана причастность российских властей к отравлению в Великобритании российского шпиона Сергея Скрипаля. К Лондонуприсоединились власти Исландии, Польши и Австралии, а в середине июня Джонсон признал невозможность бойкота чемпионата мира.
Глава МИД Литвы в конце мая назвал проведение мундиаля в России глупой идеей. По его мнению, «в этой стране все крутится вокруг политики». «Поставить спорт и культуру в центр внимания всегда хорошо для пропаганды», — сказал Линкявичюс. Сборная Литвы в турнире участия не принимает.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград342
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян544
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве155
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта20
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение