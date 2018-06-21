Датские болельщики устроили шествие в Самаре

Датские болельщики устроили шествие к стадиону в Самаре перед матчем ЧМ с австралийцами

Датские болельщики устроили шествие по последней миле перед стадионом "Самара-Арена", где в четверг пройдет матч группового этапа чемпионата мира по футболу Дания — Австралия. Они прошли по пешеходной зоне на фоне тысяч австралийцев, в руках которых был талисман сборной — кенгуру.

Болельщиков из Австралии в Самаре оказалось в разы больше, чем датчан. По данным регионального департамента туризма, всего в городе находятся до 7,5 тыс. болельщиков из Австралии и порядка 1,8 тыс. — из Дании. Большая часть как австралийцев, так и датчан либо прилетела на самолете, либо приехала на поездах, однако нашлись и те, кто решил это сделать оригинально.

В среду в Самару на велосипедах из Казани, преодолев около 360 км, прибыли Мэтт Догерти и Чу Ван Ли, которые живут в Сиднее. Таким образом они старались поддержать сборную и узнать больше о России. Для них такой тур является первым большим заграничным путешествием.

"Велопутешествия — это отличный способ посмотреть мир и поучаствовать в приключениях. Одно из таких приключений случилось с нами в одной из ульяновских деревень. Мы решили набрать воду в колодце, но к нам подошел местный дедушка и начал нас отговаривать это делать, потому что вода там была не самого лучшего качества. В благодарность мы ему подарили маленький значок кенгуру, а он нас еще очень долго обнимал, это очень нас тронуло", — отмечал Догерти.

Предматчевая атмосфера

Болельщики начали подходить к стадиону за несколько часов до начала матча. Многие датчане были одеты в красные футболки, шлемы викингов и кепки с ладонями. Они размахивали флагами национальной сборной, пели песни и кричали, что их футболисты сегодня одержат уверенную победу над австралийцами. Проходящие мимо российские болельщики фотографировались с датчанами и кричали: "Russia! Denmark!"

"Сегодня мы надеемся на нашего полузащитника Кристиана Эриксена, потому что австралийцы непростые соперники. Наше шествие призвано поддержать и его, и всю сборную Дании. Мы одержим победу сегодня, я в этом уверен", — сказал в беседе с ТАСС датчанин Йонас.

Датские фанаты громко заявили о себе на фоне множества австралийцев, которые начали прибывать на стадион еще за три часа до матча. Некоторые из них несли больших и маленьких кенгуру, которые являются талисманами сборной Австралии.

"Сегодня мы настроены очень решительно. В матче со сборной Франции мы проиграли с минимальным счетом, однако на стадионе нам не было равных. Наши футболисты могут полностью на нас рассчитывать, будет так же шумно, как и на прошлом матче", — сказал ТАСС фанат Джеймс.

В самом городе, на пляже Волги, фанаты обеих стран решили выяснить, сборная чьей страны выиграет сегодняшний матч. Для этого они играли в пляжный футбол, даже несмотря на сильный ветер. Сразиться друг с другом решили не только молодые люди, но и девушки.

Любознательные иностранцы

Иностранные болельщики начали прибывать в Самару задолго до матча. 18 июня они с интересом изучали исторический центр города. Особой популярностью у иностранцев пользовался Самарский драматический театр, который построен в конце XIX века, он находится непосредственно рядом с фан-зоной. Билетов на ближайшие премьеры они не покупали, однако просили проводить экскурсии по театру.

"К нам сюда заглядывают болельщики из разных стран. Наше здание выделяется своей архитектурой и находится в центре города рядом с фан-зоной. Заходили датчане с австралийцами в последнее время. Хотят пройти внутрь театра, просят провести экскурсии по нему, рассказать его историю", — сказали ТАСС в театре.

Австралийцев поразила не только архитектура города, но и местная еда. К борщу и пельменям они были готовы, а вот к печенью "хворост" и чак-чаку, несмотря на то, что большинство фанатов приехало из Казани, нет.

"Австралийцы к нам подходят в надежде купить чипсов, но мы им пытаемся объяснить, что это "хворост", угощение, десерт. Похожая ситуация с чак-чаком, они подходят и не понимают, что это такое. В силу знания английского языка, мы стараемся объяснить, что это национальное татарское угощение из меда", — сказала ТАСС продавец одного из магазинов города.

Те, кто отважился попробовать, остались приятно удивлены угощениями. "Мне было сначала непонятно, что это. Мы решили взять и попробовать группой, что это такое. Нам очень понравилось, хотя это очень специфический продукт", — сказал болельщик Уильям.