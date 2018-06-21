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Россияне рассказали о наказаниях для футболистов
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Россияне рассказали о наказаниях для футболистов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тридцать пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что футболистов можно наказывать за неудачи, чтобы «мотивировать их к победе».
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли наказывать футболистов за проигрыш?». 33 процента опрошенных заявили, что наказания не нужны, так как «никто не обязан всегда побеждать».
32 процента респондентов считают, что наказывать нужно только за большое число проигрышей.
Всего в опросе приняли участие 4059 человек.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что игроки российской сборной получают премии за победы и ничьи. По данным издания, им выделяют по 15 тысяч евро за победу и вдвое меньше — за ничью.
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