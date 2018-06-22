«Бойкотировать ЧМ-2018 не удалось»

Литва заявила о неудаче «бойкота» ЧМ-2018

О провале «бойкота» заявил министр иностранных дел страны.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление на тему чемпионата мира по футболу-2018. По его словам, «бойкот» главного мирового футбольного события не удался.

Призыв бойкотировать мундиаль «на политическом уровне» исходил от Украины. Глава литовского МИД заявил, что попытки помешать проведению футбольного турнира не увенчались успехом и лично он «не видит эффекта» от этого.

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — заявил дипломат в эфире «112 Украина».