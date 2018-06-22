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Российские магазины шокировали американцев
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Российские магазины шокировали американцев 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Корреспондент американской газеты Washington Post признал, что «ошибся» в Москве.
По словам Стивена Гоффа, приехавшего в столицу России освещать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, он ждал, что «радоваться и блестеть» будет лишь мундиаль, а фоном этому станет «российский сумрак» — серость, мрачные и неприветливые люди и пустые полки магазинов.
«Я был неправ», — подчеркнул он.
Журналист отметил, что Москва — подходящее место для футбольного первенства мира, так как она — «обычный большой европейский город», в котором есть бургерные, суши-рестораны и ирландские пабы, Uber работает, а Apple Pay повсюду.
«Прекрасные парки, первоклассные музеи, грузинская еда — неразгаданное чудо, а поездка на метро — дешевле доллара», — продолжил перечисление Гофф.
Тем не менее корреспондент Washington Post нашел в российской столице и «реликты советской эпохи», которые, однако, не изменили его положительного впечатления от Москвы.
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