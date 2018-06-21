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На интересующихся иностранцами россиянок пожаловались
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На интересующихся иностранцами россиянок пожаловались 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о жалобах россиян на девушек, которые массово выходят в места скопления иностранцев, прибывших на чемпионат мира в Россию.
В интервью НСН Шпрыгин сказал, что интерес у российских девушек и иностранных болельщиков обоюдный.
«Я думаю, здесь ситуация обоюдная, масштабный приезд иностранных болельщиков мужского пола вызвал интерес у российских поклонниц футбола или просто девушек», — сказал он.
На просьбу прокомментировать поведение иностранцев в России Шпрыгин заявил, что ЧМ — это не театральный слет, и публика приехала соответственная.
«Сколько бы ни делали путеводителей по культурным местам для болельщиков, основная их масса все равно пойдет на центральные улицы города, оккупирует пивбары, будет до утра веселиться и петь песни», — отметил он.
При этом, по мнению Шпрыгина, если гости не нарушают общественный порядок, в их шумном времяпрепровождении нет ничего страшного.
Ранее в СМИ и соцсетях Бразилии разразился скандал из-за видеозаписей, на которых бразильские болельщики веселятся, заставляя россиянок повторять за ними непристойные фразы и песни.
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