На интересующихся иностранцами россиянок пожаловались

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о жалобах россиян на девушек, которые массово выходят в места скопления иностранцев, прибывших на чемпионат мира в Россию.

В интервью НСН Шпрыгин сказал, что интерес у российских девушек и иностранных болельщиков обоюдный.

«Я думаю, здесь ситуация обоюдная, масштабный приезд иностранных болельщиков мужского пола вызвал интерес у российских поклонниц футбола или просто девушек», — сказал он.

На просьбу прокомментировать поведение иностранцев в России Шпрыгин заявил, что ЧМ — это не театральный слет, и публика приехала соответственная.

«Сколько бы ни делали путеводителей по культурным местам для болельщиков, основная их масса все равно пойдет на центральные улицы города, оккупирует пивбары, будет до утра веселиться и петь песни», — отметил он.

При этом, по мнению Шпрыгина, если гости не нарушают общественный порядок, в их шумном времяпрепровождении нет ничего страшного.

Ранее в СМИ и соцсетях Бразилии разразился скандал из-за видеозаписей, на которых бразильские болельщики веселятся, заставляя россиянок повторять за ними непристойные фразы и песни.