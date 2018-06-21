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bwin повысил суперкоэффициенты на матч Аргентина — Хорватия
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bwin повысил суперкоэффициенты на матч Аргентина — Хорватия 

Партнерский материал 36 минут назад
Фото: bwin
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на матч Аргентина — Хорватия, который состоится сегодня в Нижнем Новгороде. На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари на гол Месси и победу сборной Аргентины по коэффициенту 3.25.
Клиенты также могут предположить, что в игре будет нереализованный пенальти — подобный исход оценивается букмекером по коэффициенту 9.00.
Это предложение примечательно тем, что в первом матче на мировом первенстве против Исландии лидер аргентинцев Лионель Месси не смог реализовать пенальти. Матч закончился со счетом 1:1, однако результат несильно повлиял на шансы Аргентины выйти из группы, — согласно данным bwin Россия, обе команды имеют примерно равные шансы на выход в 1/8 финала мундиаля.
Суперкоэффициенты доступны всем клиентам bwin каждый день. События можно выбирать самостоятельно — необходимо зайти на сайт букмекера bwin.ru, выбрать раздел «Суперкоэффициенты» и заключить пари.
* На момент публикации новости коэффициенты составляют 3.25 и 9.00. При этом они могут измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матчей.
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