bwin повысил суперкоэффициенты на матч Аргентина — Хорватия

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на матч Аргентина — Хорватия, который состоится сегодня в Нижнем Новгороде. На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари на гол Месси и победу сборной Аргентины по коэффициенту 3.25

Клиенты также могут предположить, что в игре будет нереализованный пенальти — подобный исход оценивается букмекером по коэффициенту 9.00

Это предложение примечательно тем, что в первом матче на мировом первенстве против Исландии лидер аргентинцев Лионель Месси не смог реализовать пенальти. Матч закончился со счетом 1:1, однако результат несильно повлиял на шансы Аргентины выйти из группы, — согласно данным bwin Россия, обе команды имеют примерно равные шансы на выход в 1/8 финала мундиаля.

Суперкоэффициенты доступны всем клиентам bwin каждый день. События можно выбирать самостоятельно — необходимо зайти на сайт букмекера bwin.ru, выбрать раздел «Суперкоэффициенты» и заключить пари.

* На момент публикации новости коэффициенты составляют 3.25 и 9.00. При этом они могут измениться в сторону повышения ближе ко времени начала матчей.