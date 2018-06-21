Иностранные болельщики перепутали города и пропустили матч

Двое аргентинских болельщиков перепутали Нижний Новгород с Великим Новгородом и не попали на матч своей сборной. Об этом пишет паблик Mash.

Аргентинские болельщики направлялись на матч Аргентина-Хорватия из Москвы. Прибыв в пункт назначения, иностранцы зашли в ближайший бар и спросили, как пройти на стадион.

Тогда-то и выяснилось, что арена, на которой сыграет сборная Аргентины, находится почти в тысяче километров от них.

Позитивные болельщики не стали унывать, поделились историей в соцсетях, а матч своей сборной решили смотреть в новгородском баре.