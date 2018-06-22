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Болельщики недовольны Россией
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Болельщики недовольны Россией 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters
Фанаты-иностранцы рассказали «Коммерсант FM», чем недовольны в России.
По словам мексиканца Рауля, 17 июня наблюдавшего в Москве, как в матче чемпионата мира по футболу 2018 года сборная его родной страны победила Германию, он и его соотечественники недовольны тем, что в городе «очень сложно» купить алкоголь после 23:00.
«Однажды мы потратили целый час, чтобы купить одно пиво», — посетовал он.
Немец Маркус отметил, что ему приходилось «угадывать» не только, что ему говорят таксисты, так как английского языка те не знали, но и не обманывают ли его водители.
«Переговоры обычно были тяжелыми и пугающими», — признался он.
Также гражданина Германии смутило, что указатели в московском метро не были переведены на английский. Все остальное же, по его словам, было «очень хорошо», а сам город «великолепен».
В свою очередь, перуанец Алонсо пожаловался на персонал одного из отелей Саранска, который отнесся к нему «ужасно», а также на сотрудников офиса ФИФА, где он забирал свой билет на матч Перу — Дания: они не говорили по-английски и были «очень грубы».
«Один раз мы решили пойти в официальную фан-зону, спросили волонтеров, как туда попасть. Они великолепно объяснили нам путь, но почему-то забыли сказать, что в тот день она не работала», — также рассказал он.
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