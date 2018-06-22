Болельщики недовольны Россией

Фанаты-иностранцы рассказали «Коммерсант FM», чем недовольны в России.

По словам мексиканца Рауля, 17 июня наблюдавшего в Москве, как в матче чемпионата мира по футболу 2018 года сборная его родной страны победила Германию, он и его соотечественники недовольны тем, что в городе «очень сложно» купить алкоголь после 23:00.

«Однажды мы потратили целый час, чтобы купить одно пиво», — посетовал он.

Немец Маркус отметил, что ему приходилось «угадывать» не только, что ему говорят таксисты, так как английского языка те не знали, но и не обманывают ли его водители.

«Переговоры обычно были тяжелыми и пугающими», — признался он.

Также гражданина Германии смутило, что указатели в московском метро не были переведены на английский. Все остальное же, по его словам, было «очень хорошо», а сам город «великолепен».

В свою очередь, перуанец Алонсо пожаловался на персонал одного из отелей Саранска, который отнесся к нему «ужасно», а также на сотрудников офиса ФИФА, где он забирал свой билет на матч Перу — Дания: они не говорили по-английски и были «очень грубы».