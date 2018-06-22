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Английский болельщик увидел Россию и захотел остаться
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Английский болельщик после приезда в Казань на ЧМ захотел остаться и найти работу 

ТАСС 29 минут назад
Фото: @JustinWalley10
Английский болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на чемпионат мира по футболу, захотел остаться здесь жить и найти работу в сфере туризма. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму пригласил болельщика на личную встречу, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"В твиттере набирает популярность сообщение, размещенное в аккаунте англичанина Джастина Уоллея. Болельщик приехал на чемпионат мира по футболу в Казань и остался настолько впечатлен городом, что теперь он хочет жить здесь и найти работу в сфере туризма. В своем аккаунте Джастин с удовольствием делиться впечатлениями о Татарстане, и, кажется, что ему нравится абсолютно все: англичанин хвалит местную еду, особенно фастфуд с национальным колоритом, пабы, зону фестиваля болельщиков, город и поезд, на котором он сюда добрался, кстати, бесплатно. Такое отношение гостя не осталось без внимания: его энтузиазм был отмечен Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму и теперь Джастин приглашен на личную встречу с председателем комитета Сергеем Ивановым", — говорится в сообщении.
В Госкомитете отметили, что в ведомстве всегда рады неподдельному интересу к Татарстану, и у них "есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей".
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли матчи Франция — Австралия (2:1) и Иран — Испания (0:1), а также на "Казань-Арене" пройдут встречи Польша — Колумбия (24 июня), Южная Корея — Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
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