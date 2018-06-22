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Колумбийские болельщики выловили русского из реки
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Колумбийские болельщики выловили русского из реки 

Рамблер 1 час назад
Колумбийские фанаты вытащили из реки решившего искупаться пьяного казанца, сообщает Mash.
Telegram-канал опубликовал видео, запечатлевшее жителя Казани, очевидно, перебравшего с алкоголем, и колумбийца, который пытается помочь ему выбраться из воды. Латиноамериканец, повиснув за перилах пирса, старается подать русскому руку или ногу.
«Скажи ему пусть он уйдет», — попросил россиянин других очевидцев.
На видео при этом не было показано, как именно казанца вытащили из воды: в следующем за его репликой кадре он уже лежит на пирсе, утомленный плаванием. Позже он приподымается на руках, а затем и поднялся на ноги.
«I love you! Thank you! (Я люблю вас! Спасибо! — Прим. ред.)», — поблагодарил россиянин своих спасителей, которые посоветовали ему пойти домой и ушли.
Накануне врачи волгоградской больницы №25 прооперировали 50-летнего исландца, госпитализированного с инфарктом миокарда. Фанат был доставлен в медучреждение в состоянии средней тяжести, а после хирургического вмешательства врачи оценили его уже как стабильное.
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