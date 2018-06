Колумбийские болельщики выловили русского из реки

Колумбийские фанаты вытащили из реки решившего искупаться пьяного казанца, сообщает Mash.

Telegram-канал опубликовал видео, запечатлевшее жителя Казани, очевидно, перебравшего с алкоголем, и колумбийца, который пытается помочь ему выбраться из воды. Латиноамериканец, повиснув за перилах пирса, старается подать русскому руку или ногу.

«Скажи ему пусть он уйдет», — попросил россиянин других очевидцев.

На видео при этом не было показано, как именно казанца вытащили из воды: в следующем за его репликой кадре он уже лежит на пирсе, утомленный плаванием. Позже он приподымается на руках, а затем и поднялся на ноги.

«I love you! Thank you! (Я люблю вас! Спасибо! — Прим. ред.)», — поблагодарил россиянин своих спасителей, которые посоветовали ему пойти домой и ушли.

Накануне врачи волгоградской больницы №25 прооперировали 50-летнего исландца, госпитализированного с инфарктом миокарда. Фанат был доставлен в медучреждение в состоянии средней тяжести, а после хирургического вмешательства врачи оценили его уже как стабильное.