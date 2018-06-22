Месси и его и команда повержены, однако кубок уже на пути в Аргентину

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии (0:3) и рискует завершить вытупление в турнире на групповом этапе. Впереди — матч с командой Нигерии , и у команды все еще остаются шансы на выход в 1/8 финала. Как не странно, кубок уже на пути в Аргентину. Почему? Давайте разберемся.

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Аргентины проиграла команде Хорватии со счётом 0:3. Хорваты оказались Аргентине не по зубам, — команда играла организованно и самоотверженно, не уступая в классе на протяжении всего матча. Выиграв два стартовых и забив соперникам 5 безответных мячей, Хорватия, к удивлению экспертов и болельщиков, досрочно оформила себе выход в 1/8 и теперь претендует на первое место в группе.

Кубок мира же, как не странно, уже на пути в Аргентину. Он достанется не всей команде, а лишь одному человеку, ставшему свидетелем разгромного поражения. Напомним, за неделю до старта мундиаля болельщики увидели историю о похищении трофея, снятого в лучших традициях Голливуда , — блокбастер от bwin с детективной линией и отсылками к лучшим гангстерским сагам Голливуда. Марадона, Кафу, Висенте Дель Боске и Штефан Эффенберг исполнили главные роли. Все они участвовали в ограблении главного футбольного трофея мира прямо во время презентации для ВИП-гостей, но только одному из них удалось реализовать свой дерзкий план. Болельщики всего мира замерли в ожидании, пытаясь найти ответ на главный вопрос — кто все-таки украл кубок?

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